Генсек CAS заявил о готовности рассмотреть предложения МОК о реформе

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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Рид заявил о готовности организации рассмотреть предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о реформе.

Об этом сообщает «Р-Спорт».

Он отметил, что CAS определит, что делать с предложениями, после их рассмотрения.

Рид также заявил, что во время обсуждения исков российских спортсменов арбитраж формировался при согласовании с МОК.

Ранее сообщалось, что МОК представил проект из 118 реформ по организации и проведении ОИ.

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