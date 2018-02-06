Генсек CAS заявил о готовности рассмотреть предложения МОК о реформе

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Рид заявил о готовности организации рассмотреть предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о реформе.

Об этом сообщает «Р-Спорт».

Он отметил, что CAS определит, что делать с предложениями, после их рассмотрения.

Рид также заявил, что во время обсуждения исков российских спортсменов арбитраж формировался при согласовании с МОК.

Ранее сообщалось, что МОК представил проект из 118 реформ по организации и проведении ОИ.