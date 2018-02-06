МОК представил проект из 118 реформ по организации и проведению ОИ

Международный олимпийски комитет (МОК) разработал и представил проект «Новая норма», который состоит из 118 реформ по организации и проведению Олимпийских игр в будущем.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Большинство реформ направлено на то, чтобы города могли сэкономить сотни миллионов долларов на организации Олимпиад и Паралимпиад, а также получали большую поддержку от МОК.

Комитет предлагает, например, уменьшить размеры олимпийской деревни и сократить число объектов, сделав так, чтобы на одной спортивной площадке можно было проводить соревнования по разным видам спорта.

МОК предложил также новую структуру организации Олимпийских игр, согласно которой три года должны уходить на планирование, а следующие четыре — непосредственно на подготовку к проведению ОИ.

Ранее сообщалось, что Олимпиада и Паралимпиада 2024 года в Париже будут проведены раньше запланированного срока.