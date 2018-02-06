Олимпиада и Паралимпиада 2024 года в Париже будут проведены раньше запланированного срока

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже будут проведены на неделю раньше запланированного срока.
Олимпиада и Паралимпиада 2024 года в Париже будут проведены раньше запланированного срока
  • globallookpress.com
  • © Julien Mattia

Как сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК), Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с желанием Международного олимпийского комитета (МОК) и МПК создать наилучшие условия для Паралимпиады, так как первая часть турнира придётся на период школьных каникул.

Ранее сообщалось, что все оправданные Спортивным арбитражным судом лыжники подали апелляции на недопуск к ОИ-2018 со стороны МОК.

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