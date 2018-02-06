Все оправданные CAS лыжники подали апелляции на недопуск к ОИ-2018 со стороны МОК
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники, которые не получили приглашения на Олимпийские игры 2018 года от Международного олимпийского комитета (МОК), подали апелляции в вынесенную панель CAS, которая начала работать в Южной Корее.
- Александр Легков
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС.
Речь идёт об Александре Легкове, Евгении Белове, Максиме Вылегжанине, Александре Бессмертных, Евгении Шаповаловой и Наталье Матвеевой. Данные лыжники были оправданы CAS.
Отмечается, что также будут поданы иски в гражданский суд Швейцарии.
Ранее сообщалось, что шестеро российских спортсменов во вторник подадут апелляцию в CAS в связи с недопуском к ОИ-2018.
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