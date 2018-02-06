Все оправданные CAS лыжники подали апелляции на недопуск к ОИ-2018 со стороны МОК

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники, которые не получили приглашения на Олимпийские игры 2018 года от Международного олимпийского комитета (МОК), подали апелляции в вынесенную панель CAS, которая начала работать в Южной Корее.

Александр Легков

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