Все оправданные CAS лыжники подали апелляции на недопуск к ОИ-2018 со стороны МОК

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники, которые не получили приглашения на Олимпийские игры 2018 года от Международного олимпийского комитета (МОК), подали апелляции в вынесенную панель CAS, которая начала работать в Южной Корее.
Все оправданные CAS лыжники подали апелляции на недопуск к ОИ-2018 со стороны МОК
  • Александр Легков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт об Александре Легкове, Евгении Белове, Максиме Вылегжанине, Александре Бессмертных, Евгении Шаповаловой и Наталье Матвеевой. Данные лыжники были оправданы CAS.

Отмечается, что также будут поданы иски в гражданский суд Швейцарии.

Ранее сообщалось, что шестеро российских спортсменов во вторник подадут апелляцию в CAS в связи с недопуском к ОИ-2018.

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