Шестеро российских спортсменов во вторник подадут апелляцию в CAS на недопуск к ОИ-2018

Короткая ссылка
Шестеро российских спортсменов, которые не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры 2018 года в Пхёнчхане из-за имевших место в прошлом допинг-скандалов, 6 февраля могут подать общую апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России (ОКР).

В число этих атлетов вошли Павел Кулижников, Денисов Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев.

Все они отбыли дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Ранее отец Кулижникова назвал ОИ-2018 частной вечеринкой.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru