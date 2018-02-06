Шестеро российских спортсменов во вторник подадут апелляцию в CAS на недопуск к ОИ-2018

Шестеро российских спортсменов, которые не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры 2018 года в Пхёнчхане из-за имевших место в прошлом допинг-скандалов, 6 февраля могут подать общую апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России (ОКР). В число этих атлетов вошли Павел Кулижников, Денисов Юсков, Александр Логинов, Ирина Старых, Татьяна Бородулина и Дмитрий Васильев. Все они отбыли дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее отец Кулижникова назвал ОИ-2018 частной вечеринкой.