Отец Кулижникова назвал ОИ-2018 частной вечеринкой

Отец российского конькобежца Павла Кулижникова Александр прокомментировал решение суда Швейцарии отказать в апелляции шести российским спортсменам, которые уже отбыли дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, но не получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Павел ещё несколько дней назад заявил, что поддерживает Граф и при любом раскладе не собирается ехать на эти Игры. Так что это решение для него ничего не значило», — приводит слова Александра Кулижникова Sport24.

Он отметил, что МОК окончательно подорвал свою репутацию, если не хочет видеть на Олимпиаде таких спортсменов, как Виктор Ан.

«Грош цена таким Играм, цена медали на них будет ничтожна», — заявил Кулижников.

Он выразил мнение, что президент МОК Томас Бах превратил Олимпийские игры в «частную вечеринку, на которую кого хочу, того и приглашаю».

«Он забыл, что Олимпийские игры — достояние всего человечества, а МОК — всего лишь бюрократическая организация, уполномоченная их организовать и провести», — сказал Кулижников.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы не примут участия в церемонии открытия ОИ-2018.