Российские фигуристы не примут участия в церемонии открытия ОИ-2018

Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

Он отметил, что у фигуристов в этот день (9 февраля) уже будут командные соревнования, и подчеркнул, что турнир по фигурному катанию пройдёт в Канныне, а церемония открытия — в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что японский фигурист Ханю не выступит в командных соревнованиях на ОИ-2018.