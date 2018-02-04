Российские фигуристы не примут участия в церемонии открытия ОИ-2018
Российские фигуристы не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
- © Fabrizio Bensch
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.
Он отметил, что у фигуристов в этот день (9 февраля) уже будут командные соревнования, и подчеркнул, что турнир по фигурному катанию пройдёт в Канныне, а церемония открытия — в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что японский фигурист Ханю не выступит в командных соревнованиях на ОИ-2018.
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