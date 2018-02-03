Японский фигурист Ханю не выступит в командных соревнованиях на ОИ-2018
Об этом сообщает Kyodo.
Ханю сосредоточится только на личном турнире. Причиной такого решения стала травма лодыжки, которую японец получил перед домашним этапом Гран-при в ноябре 2017 года. Теперь спортсмен не хочет нагружать повреждённую ногу.
Командный турнир на Олимпиаде состоится 9—12 февраля, личные состязания в мужском одиночном катании — 16—17 февраля.
Ранее Колобков назвал письмо 22 фигуристов в поддержку Ивана Букина достойным уважения поступком.