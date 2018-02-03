Японский фигурист Ханю не выступит в командных соревнованиях на ОИ-2018

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2014 года японец Юдзуру Ханю не примет участия в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пхёнчхане.

Об этом сообщает Kyodo.

Ханю сосредоточится только на личном турнире. Причиной такого решения стала травма лодыжки, которую японец получил перед домашним этапом Гран-при в ноябре 2017 года. Теперь спортсмен не хочет нагружать повреждённую ногу.

Командный турнир на Олимпиаде состоится 9—12 февраля, личные состязания в мужском одиночном катании — 16—17 февраля.

Ранее Колобков назвал письмо 22 фигуристов в поддержку Ивана Букина достойным уважения поступком.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru