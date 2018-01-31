Колобков назвал письмо 22 фигуристов в поддержку Букина достойным уважения поступком

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал поступок 22 фигуристов, которые написали письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху в поддержку Ивана Букина.

«Настоящий поступок, который достоин восхищения. Поддержка олимпийских чемпионов очень важна для Вани, которого без объяснений лишили возможности участвовать в Олимпийских играх», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он отметил, что для многих великих атлетов и тренеров непонятны действия МОК при принятии решений о приглашении тех или иных спортсменов.

Колобков выразил уверенность, что Иван, являющийся сыном олимпийского чемпиона Андрея Букина, с детства знаком с правилами олимпийского движения.

«Фигуристы из разных стран объединились в его поддержку и показали достойный пример своей сплочённости, солидарности и веры в принципы олимпизма», — добавил Колобков.

Ранее сообщалось, что 22 олимпийских чемпиона по фигурному катанию подписали открытое письмо президенту МОК.