Веснина уверена, что в номерах спортсмены развесят все свои флаги и никто им этого не запретит

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Олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о ситуации с недопуском соотечественников на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
Веснина уверена, что в номерах спортсмены развесят все свои флаги и никто им этого не запретит
  • Елена Веснина
  • Reuters

«Во всём мире все уже понимают, что история с допингом была раздута и создана не просто так. В первую очередь страдают сами спортсмены: это их жизни, их поломанные судьбы. Но когда идёт борьба на самом высоком уровне, ничего уже не поделаешь. Остаётся только бороться за наших спортсменов», — приводит слова Весниной «Чемпионат».

Она отметила, что поехала бы на Олимпиаду под нейтральным флагом, и выразила мнение, что бойкотировать Игры нет смысла, так как об этом быстро забудут.

«На Олимпиаде все и так будут знать, что спортсмен — из России. Не важно, какой костюм на нём. Уверена, что в номерах ребята развесят все флаги и никто им этого не запретит!» — добавила Веснина.

Теннисистка выразила надежду, что такой ситуации с летней Олимпиадой в Токио не возникнет.

Ранее сообщалось, что все оправданные Спортивным арбитражным судом лыжники подали апелляции на недопуск к ОИ-2018 со стороны Международного олимпийского комитета.

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