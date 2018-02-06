Календарь не позволит Шараповой выступить на турнире WTA в Москве

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Директор турнира Moscow River Cup Александр Островский рассказал о возможности выступления на новом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянки Марии Шараповой.
Календарь не позволит Шараповой выступить на турнире WTA в Москве
  • Reuters
  • © Issei Kato

«Мы вели переговоры с агентом Шараповой. На сегодняшний день их предварительный ответ «нет», они не смогут принять участие в турнире», — приводит слова Островского «Чемпионат».

Директор турнира отметил, что надежда на выступление Шараповой остаётся и в ближайшее время будут проведены ещё одни переговоры, после чего объявят окончательное решение.

«Пока календарь Марии не позволяет ей сыграть в России», — добавил Островский.

Ранее сообщалось, что в новом турнире WTA в Москве примут участие именитые теннисистки.

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