Календарь не позволит Шараповой выступить на турнире WTA в Москве

Директор турнира Moscow River Cup Александр Островский рассказал о возможности выступления на новом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянки Марии Шараповой.

«Мы вели переговоры с агентом Шараповой. На сегодняшний день их предварительный ответ «нет», они не смогут принять участие в турнире», — приводит слова Островского «Чемпионат».

Директор турнира отметил, что надежда на выступление Шараповой остаётся и в ближайшее время будут проведены ещё одни переговоры, после чего объявят окончательное решение.

«Пока календарь Марии не позволяет ей сыграть в России», — добавил Островский.

Ранее сообщалось, что в новом турнире WTA в Москве примут участие именитые теннисистки.