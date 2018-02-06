Календарь не позволит Шараповой выступить на турнире WTA в Москве
- Reuters
- © Issei Kato
«Мы вели переговоры с агентом Шараповой. На сегодняшний день их предварительный ответ «нет», они не смогут принять участие в турнире», — приводит слова Островского «Чемпионат».
Директор турнира отметил, что надежда на выступление Шараповой остаётся и в ближайшее время будут проведены ещё одни переговоры, после чего объявят окончательное решение.
«Пока календарь Марии не позволяет ей сыграть в России», — добавил Островский.
Ранее сообщалось, что в новом турнире WTA в Москве примут участие именитые теннисистки.