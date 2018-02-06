В новом турнире WTA в Москве примут участие именитые теннисистки
«Турнир приобретён нами в собственность с лицензией на бессрочное пользование в Москве. Раньше проводился турнир в Бостаде, и он хорошо зарекомендовал себя с точки зрения организации», — приводит «Чемпионат» слова директора соревнований Александра Островского.
Он отметил, что планируется приглашать звёзд как российского, так и мирового тенниса с целью развития данного вида спорта в стране. Все приглашения будут осуществляться индивидуально.
По словам Островского, уже существует договорённость с Еленой Весниной, Дарьей Касаткиной, Натальей Вихлянцевой, Элиной Свитолиной и Юлией Гёргес.
«Призовой фонд нестандартный — почти в три раза выше стандарта в данной категории. Мы посчитали важным выставить призовой фонд $750 тыс.», — добавил Островский.
Ранее сообщалось, что Касаткина поднялась на 78 позиций в чемпионской гонке WTA.