Касаткина поднялась на 78 позиций в чемпионской гонке WTA
В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, продолжает лидировать датчанка Каролина Возняцки. Румынка Симона Халеп расположилась на второй строчке, немка Анжелика Кербер — на третьем месте.
Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, которая обыграла на турнире в Санкт-Петербурге первую ракетку мира Возняцки. Россиянка переместилась вверх на 78 позиций и теперь занимает 32 место.
Мария Шарапова расположилась на 40-й позиции.
Победительница турнира WTA в Санкт-Петербурге чешка Петра Квитова поднялась со 131-го места на восьмое.
Ранее Квитова вышла на пятое место по количеству титулов в одиночном разряде среди действующих теннисисток.