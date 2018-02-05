Касаткина поднялась на 78 позиций в чемпионской гонке WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) 5 февраля опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок в чемпионской гонке.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, продолжает лидировать датчанка Каролина Возняцки. Румынка Симона Халеп расположилась на второй строчке, немка Анжелика Кербер — на третьем месте.

Лучшей из россиянок стала Дарья Касаткина, которая обыграла на турнире в Санкт-Петербурге первую ракетку мира Возняцки. Россиянка переместилась вверх на 78 позиций и теперь занимает 32 место.

Мария Шарапова расположилась на 40-й позиции.

Победительница турнира WTA в Санкт-Петербурге чешка Петра Квитова поднялась со 131-го места на восьмое.

Ранее Квитова вышла на пятое место по количеству титулов в одиночном разряде среди действующих теннисисток.

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