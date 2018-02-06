Определились дата и время проведения слушания в CAS по апелляциям российских спортсменов на недопуск к ОИ-2018
Стали известны дата и время проведения слушания по апелляциям 32 российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.
- globallookpress.com
- © Xu Jinquan/ZUMAPRESS.com
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer Ltd.
Слушание состоится 7 февраля в Пхёнчхане и начнётся в 07:00 мск.
Ранее сообщалось, что атлеты из России подали иск в связи с недопуском к ОИ и дискриминацией по принципу гражданства.
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