Определились дата и время проведения слушания в CAS по апелляциям российских спортсменов на недопуск к ОИ-2018

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Стали известны дата и время проведения слушания по апелляциям 32 российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.
Определились дата и время проведения слушания в CAS по апелляциям российских спортсменов на недопуск к ОИ-2018
  • globallookpress.com
  • © Xu Jinquan/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer Ltd.

Слушание состоится 7 февраля в Пхёнчхане и начнётся в 07:00 мск.

Ранее сообщалось, что атлеты из России подали иск в связи с недопуском к ОИ и дискриминацией по принципу гражданства.

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