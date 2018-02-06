Определились дата и время проведения слушания в CAS по апелляциям российских спортсменов на недопуск к ОИ-2018

Стали известны дата и время проведения слушания по апелляциям 32 российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

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