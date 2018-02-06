В Госдуме поддержали российских спортсменов, подавших апелляции на недопуск к ОИ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в разговоре с RT поддержал российских спортсменов, подавших в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на недопуск к участию в Олимпийских играх — 2018.

«В этой ситуации не осталось ничего от спорта. Это давление из-за океана, там захотели унизить нашу страну, наших спортсменов. Их отстраняют просто потому, что они русские. Я очень надеюсь, что швейцарский суд быстро примет решение и восстановит право спортсменов принимать участие в Олимпиаде», — сказал Свищёв.

Депутат также отметил, что спортсмены должны продолжать борьбу и отстаивать свои права.

«Они всю жизнь тренировались, с момента, когда их родители привели в секции. Они стали претендентами на участие в Олимпийских играх, и у них это право отняли. Отняли бездоказательно, цинично, без определения вины, просто так. Конечно, любой человек имеет право отстаивать свою точку зрения. Ребята — бойцы, они всю жизнь боролись в тренировочных залах, на спортивных площадках и стадионах. Я их поддерживаю и считаю, что они ни в коем случае не должны сдаваться. Этому их учили и родители, и тренеры. Они граждане великой страны, и я уверен, что они добьются правды», — заявил парламентарий.

Ранее 32 российских спортсмена подали в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на решение о недопуске к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.