Тренер сборной России по конькобежному спорту Полтавец покинет команду в конце сезона
Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец покинет команду в конце нынешнего сезона.
Об этом сообщает портал Volkskrant.
Полтавец отметил, что у него заканчивается контракт и он принял решение прекратить работу со сборной России по личным причинам.
Специалист не получил приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане от Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее посол России в Южной Корее заявил, что южнокорейцы разочарованы неприглашением Виктора Ана.
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