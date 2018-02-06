Тренер сборной России по конькобежному спорту Полтавец покинет команду в конце сезона

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец покинет команду в конце нынешнего сезона.

Об этом сообщает портал Volkskrant.

Полтавец отметил, что у него заканчивается контракт и он принял решение прекратить работу со сборной России по личным причинам.

Специалист не получил приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее посол России в Южной Корее заявил, что южнокорейцы разочарованы неприглашением Виктора Ана.