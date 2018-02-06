Тренер сборной России по конькобежному спорту Полтавец покинет команду в конце сезона

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец покинет команду в конце нынешнего сезона.

Об этом сообщает портал Volkskrant.

Полтавец отметил, что у него заканчивается контракт и он принял решение прекратить работу со сборной России по личным причинам.

Специалист не получил приглашения на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее посол России в Южной Корее заявил, что южнокорейцы разочарованы неприглашением Виктора Ана.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru