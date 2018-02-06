СМИ: Иванка Трамп возглавит делегацию Белого дома на церемонии закрытия ОИ-2018
NEW: Ivanka Trump will lead the White House delegation to the Olympics closing ceremonies in Pyeongchang, a White House official tells CBS News. pic.twitter.com/CebxoknMin— CBS News (@CBSNews) 6 февраля 2018 г.
Ранее стало известно, что США отправят на ОИ-2018 самую многочисленную команду в истории зимних Олимпиад.
Также американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT оценил шансы дочери американского лидера Дональда Трампа Иванки стать президентом США.