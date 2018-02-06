СМИ: Иванка Трамп возглавит делегацию Белого дома на церемонии закрытия ОИ-2018

Дочь президента Соединённых Штатов Иванка Трамп возглавит делегацию Белого дома на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, сообщает CBS со ссылкой на администрацию президента.