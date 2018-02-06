СМИ: Иванка Трамп возглавит делегацию Белого дома на церемонии закрытия ОИ-2018

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Дочь президента Соединённых Штатов Иванка Трамп возглавит делегацию Белого дома на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, сообщает CBS со ссылкой на администрацию президента.

Ранее стало известно, что США отправят на ОИ-2018 самую многочисленную команду в истории зимних Олимпиад.

Также американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT оценил шансы дочери американского лидера Дональда Трампа Иванки стать президентом США.

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