Американист оценил шансы Иванки Трамп стать президентом США

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT оценил шансы дочери американского лидера Дональда Трампа Иванки стать президентом США.

По его словам, несмотря на то что дочь главы Белого дома занимает пост его советника, чтобы стать президентом, ей необходимо приобрести больше политического опыта.

«Если есть какие-то политические амбиции у Иванки Трамп, то нужно их реализовывать сначала на каком-то более низком уровне. Это исключение — когда Трамп, который никогда не занимал никакой административной и выборной должности, стал президентом. Путь в Белый дом — более длинный и более тернистый. Нужно начинать с поста конгрессмена, сенатора, губернатора, а потом уже думать про Белый дом», — сказал он.

По его словам, не последнюю роль в возможности выдвижения её кандидатуры будет играть то, как пройдёт президентский срок Дональда Трампа.

«Если он уйдёт с позором, если подставится под импичмент, тогда политическое будущее Иванки будет накрыто медным тазом. Если Трамп подомнёт под себя аппарат Республиканской партии, если за какие-то достижения будет нести ответственность его дочь, то это будет очень мощный политический капитал, но для этого нужно преодолеть очень много препятствий», — считает Домрин.

Кроме того, Иванке Трамп необходимо будет заручиться не только политической, но и финансовой поддержкой предпринимателей, чтобы собрать деньги на свою избирательную кампанию, полагает эксперт.

Ранее в New York Magazine были опубликованы выдержки из книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

В них сообщалось, что Иванка Трамп собирается стать первой женщиной — президентом США, если «в будущем появится возможность».