«Уотфорд» разгромил «Челси», забив три мяча в заключительные 10 минут матча
Встреча завершилась со счётом 4:1.
«Челси» остался вдесятером уже на 30-й минуте матча, когда Тьемуэ Бакайоко в течение пяти минут получил две жёлтые карточки.
«Уотфорд» забил первым. На 42-й минуте с пенальти отличился Трой Дини. Лондонцы смогли сравнять счёт на 82-й минуте благодаря голу Эдена Азара. Спустя две минуты Дарил Янмат вывел «Уотфорд» вперёд, а спустя ещё четыре — Херард Деулофеу удвоил преимущество своей команды. Окончательный счёт матча на 91-й минуте установил Роберто Перейра.
В турнирной таблице «Челси» остался на четвёртом месте (50 очков). «Уотфорд» благодаря победе поднялся на 11-е место (30 очков).
Ранее сообщалось, что Харри Кейн и Мохамед Салах вошли в историю АПЛ.