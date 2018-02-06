«Уотфорд» разгромил «Челси», забив три мяча в заключительные 10 минут матча

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«Уотфорд» на своём поле одержал разгромную победу над лондонским «Челси» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Челси» остался вдесятером уже на 30-й минуте матча, когда Тьемуэ Бакайоко в течение пяти минут получил две жёлтые карточки.

«Уотфорд» забил первым. На 42-й минуте с пенальти отличился Трой Дини. Лондонцы смогли сравнять счёт на 82-й минуте благодаря голу Эдена Азара. Спустя две минуты Дарил Янмат вывел «Уотфорд» вперёд, а спустя ещё четыре — Херард Деулофеу удвоил преимущество своей команды. Окончательный счёт матча на 91-й минуте установил Роберто Перейра.

В турнирной таблице «Челси» остался на четвёртом месте (50 очков). «Уотфорд» благодаря победе поднялся на 11-е место (30 очков).

Ранее сообщалось, что Харри Кейн и Мохамед Салах вошли в историю АПЛ.

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