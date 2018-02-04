Футболисты Кейн и Салах вошли в историю АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн установили личные рекорды по результатам матча между командами в Английской футбольной премьер-лиге (АПЛ).

Оформивший во встрече дубль Салах забил свой 23-й гол в АПЛ за карьеру и стал лучшим бомбардиром лиги среди египтян. Ранее это достижение принадлежало Мидо, который имеет в активе 22 мяча.

Кейн стал первым футболистом в истории «Тоттенхэма», который смог отличиться в АПЛ 100 раз. Быстрее него такое количество голов в лиге забивал только Алан Ширер в 124 матчах. Кейну понадобилось 142 матча.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вырвал ничью в центральном матче 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем».