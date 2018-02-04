«Тоттенхэм» вырвал ничью в центральном матче 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем»

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«Ливерпуль» поделил очки с «Тоттенхэмом» в центральном матче 26-го тура Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил на третьей минуте полузащитник хозяев Мохамед Салах, который впоследствии оформил дубль.

На 80-й минуте хавбек «Тоттенхэма» Виктор Ваньяма восстановил паритет.

В концовке встречи «шпоры» получили право на пенальти, но нападающий Гарри Кейн пробил во вратаря. Однако вскоре гости получили ещё одну возможность произвести одиннадцатиметровый удар, и Кейн вырвал очко для своей команды.

Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата Англии по футболу фанат выбежал на поле и облился пивом.

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