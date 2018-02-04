Фанат выбежал на поле во время матча чемпионата Англии по футболу и облился пивом

Во время матча 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» на поле выбежал фанат одной из команд.

Reuters

© MATTHEW CHILDS

Об этом сообщает ESPN. Мужчина решил облить себя пивом, после чего стюарды увели его за пределы поля. Встреча между командами закончилась вничью со счётом 1:1. Ранее футболист Кассано заявил, что считает глупым поступком переход в китайскую команду.