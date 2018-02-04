Фанат выбежал на поле во время матча чемпионата Англии по футболу и облился пивом
Во время матча 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» на поле выбежал фанат одной из команд.
- Reuters
- © MATTHEW CHILDS
Об этом сообщает ESPN.
Мужчина решил облить себя пивом, после чего стюарды увели его за пределы поля.
Встреча между командами закончилась вничью со счётом 1:1.
Ранее футболист Кассано заявил, что считает глупым поступком переход в китайскую команду.
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