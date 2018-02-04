Фанат выбежал на поле во время матча чемпионата Англии по футболу и облился пивом

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Во время матча 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» на поле выбежал фанат одной из команд.
Фанат выбежал на поле во время матча чемпионата Англии по футболу и облился пивом
  • Reuters
  • © MATTHEW CHILDS

Об этом сообщает ESPN.

Мужчина решил облить себя пивом, после чего стюарды увели его за пределы поля.

Встреча между командами закончилась вничью со счётом 1:1.

Ранее футболист Кассано заявил, что считает глупым поступком переход в китайскую команду.

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