Футболист Кассано считает глупым поступком переход в китайскую команду

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано, который в настоящий момент не имеет контракта ни с одним клубом, прокомментировал возможность продолжить карьеру в китайской Суперлиге.

«Уехать играть в Китай? Глупо. Те, кто продолжает карьеру в Китае, должны признать, что делают это из-за денег», — приводит слова Кассано The Sun.

Итальянец отметил, что даже не помнит названия клуба, который его пригласил.

Кроме того, Кассано заявил, что готов играть за такую команду, где в него будут верить президент и тренер. «Даже подпишусь бесплатно, денег у меня уже достаточно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл китайскому клубу «Хэбэй Чайна Форчун» в контрольном матче.