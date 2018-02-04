Футболист Кассано считает глупым поступком переход в китайскую команду

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Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано, который в настоящий момент не имеет контракта ни с одним клубом, прокомментировал возможность продолжить карьеру в китайской Суперлиге.
Футболист Кассано считает глупым поступком переход в китайскую команду
  • Антонио Кассано
  • globallookpress.com
  • © Gilberto Carbonari

«Уехать играть в Китай? Глупо. Те, кто продолжает карьеру в Китае, должны признать, что делают это из-за денег», — приводит слова Кассано The Sun.

Итальянец отметил, что даже не помнит названия клуба, который его пригласил.

Кроме того, Кассано заявил, что готов играть за такую команду, где в него будут верить президент и тренер. «Даже подпишусь бесплатно, денег у меня уже достаточно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл китайскому клубу «Хэбэй Чайна Форчун» в контрольном матче.

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