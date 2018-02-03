«Спартак» проиграл китайскому клубу «Хэбэй Чайна Форчун» в контрольном матче

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В рамках учебно-тренировочного сбора в Испании действующий чемпион Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Спартак» провёл контрольный матч с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун», в котором потерпел поражение со счётом 1:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Эрнанес и нападающий Жервиньо. У проигравших отличился форвард Зе Луиш.

Следующий контрольный матч на сборе в Испании красно-белые проведут 7 февраля против чешской «Спарты».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» и сборной Турции по футболу Озану Туфану.

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