«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» поборются за футболиста сборной Турции

Короткая ссылка
Полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции Озан Туфан заинтересовал три клуба Российской футбольной премьер-лиги.

Как сообщает Takvim, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» намерены арендовать футболиста. Агент Туфана уже ведёт переговоры с представителями команд. Сам игрок хочет покинуть Турцию.  

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

В нынешнем сезоне Туфан забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 20 матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» арендует Шатова у «Зенита».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru