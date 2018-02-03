«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» поборются за футболиста сборной Турции

Полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции Озан Туфан заинтересовал три клуба Российской футбольной премьер-лиги.

Как сообщает Takvim, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» намерены арендовать футболиста. Агент Туфана уже ведёт переговоры с представителями команд. Сам игрок хочет покинуть Турцию.

Трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

В нынешнем сезоне Туфан забил три мяча и сделал одну результативную передачу в 20 матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» арендует Шатова у «Зенита».