Оправданная CAS скелетонистка Потылицына: твёрдо решила взять паузу, мне надо отдохнуть от всех этих нервов, скандалов

Оправданная Спортивным арбитражным судом (CAS) скелетонистка Ольга Потылицына рассказала, что намерена взять паузу в соревновательной деятельности после выступления на чемпионате России.

«Сейчас в моих планах чемпионат России. Он пройдёт в конце марта. Международный сезон почти завершился, Олимпиада здесь — последний старт. Конечно, я тренируюсь. Только что вернулась со сборов, но скоро отправлюсь обратно. Однако после чемпионата страны твёрдо решила взять паузу. Мне надо от всего отдохнуть. От всех этих нервов, скандалов. Вернусь или не вернусь? Честно? Пока сама не знаю», — приводит слова спортсменки «Советский спорт».

Ранее Потылицына заявила, что была удивлена решением Международного олимпийского комитета не приглашать оправданных Спортивным арбитражным судом российских атлетов на Игры-2018 в Пхёнчхане.