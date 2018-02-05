Скелетонистка Потылицына: меня удивило решение МОК, была надежда, что всё закончится иначе

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Российская скелетонистка Ольга Потылицына рассказала о своей реакции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) российских атлетов на Игры-2018 в Пхёнчхане.

«Меня удивило такое решение. Была надежда, что всё закончится иначе. Что если не всех, то хотя бы кого-то пригласят на Игры. В том же МОК никто заранее не воспринимал ситуацию в штыки. Говорили: «Рассмотрим», «Изучим», «Решим». Появилось ощущение позитива. Будто решение CAS реально может повлиять на шансы наших ребят поехать в Корею», — приводит слова Потылицыной «Советский спорт».

Она отметила, что следила за ситуацией вокруг допуска оправданных CAS спортсменов, несмотря на то что сама не попала в заявку Олимпийского комитета России, направленную в МОК.

«Умом понимала — Олимпиада мне не светит. Но всегда больше переживаешь за других, чем за себя. Я очень хотела, чтобы в Корею поехали Маша Орлова, Саша Третьяков, Лена Никитина. Их особенно жалко! Ведь и результаты в этом сезоне были, и шансы на медаль хорошие. А в итоге — такая несправедливость», — добавила скелетонистка.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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