Бывший футболист и тренер «Милана» возглавил «Депортиво»
Бывший футболист и главный тренер «Милана» голландец Кларенс Зеедорф возглавил испанский клуб «Депортиво».
Об этом сообщает пресс-служба клуба из города Ла-Корунья.
Отмечается, что соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до конца сезона.
Предыдущим местом работы Зеедорфа был китайский «Шэньчжэнь».
В турнирной таблице испанской Примеры «Депортиво» после 22 туров занимает 18-е место.
Ранее Федерация футбола Италии назвала имя тренера, который возглавит сборную Италии на два ближайших матча.
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