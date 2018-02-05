Бывший футболист и тренер «Милана» возглавил «Депортиво»

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Бывший футболист и главный тренер «Милана» голландец Кларенс Зеедорф возглавил испанский клуб «Депортиво».

Об этом сообщает пресс-служба клуба из города Ла-Корунья.

Отмечается, что соглашение с 41-летним специалистом рассчитано до конца сезона.

Предыдущим местом работы Зеедорфа был китайский «Шэньчжэнь».

В турнирной таблице испанской Примеры «Депортиво» после 22 туров занимает 18-е место.

Ранее Федерация футбола Италии назвала имя тренера, который возглавит сборную Италии на два ближайших матча.

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