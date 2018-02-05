FIGC назвала имя тренера, который возглавит сборную Италии на два ближайших матча

Федерация футбола Италии (FIGC) объявила, что Луиджи ди Бьяджо будет исполнять обязанности главного тренера национальной команды в двух ближайших контрольных матчах.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте федерации.

Соперниками сборной Италии в ближайших двух матчах станут команды Аргентины и Испании. Встреча с аргентинцами состоится 23 марта в Манчестере. Игра с испанцами пройдёт 27 марта в Лондоне.

Ди Бьяджо является главным тренером молодёжной сборной Италии (до 21 года), которую он возглавляет с 2013 года. В качестве игрока он известен своими выступлениями за такие клубы, как «Рома» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что Роберто Манчини обсудил с FIGC возможность работы со сборной Италии.