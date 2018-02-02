Манчини обсудил с FIGC возможность работы со сборной Италии

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини обсудил с Федерацией футбола Италии (FIGC) возможность работы в национальной команде страны.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянского журналиста Марко Джордано, Манчини разговаривал по телефону с помощником комиссара FIGC Алессандро Костакурой вечером 1 февраля.

Ранее итальянские СМИ назвали основного претендента на пост главного тренера сборной страны по футболу.

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