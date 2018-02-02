Манчини обсудил с FIGC возможность работы со сборной Италии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини обсудил с Федерацией футбола Италии (FIGC) возможность работы в национальной команде страны.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянского журналиста Марко Джордано, Манчини разговаривал по телефону с помощником комиссара FIGC Алессандро Костакурой вечером 1 февраля.

Ранее итальянские СМИ назвали основного претендента на пост главного тренера сборной страны по футболу.