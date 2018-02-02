Итальянские СМИ назвали фаворита на пост главного тренера сборной страны по футболу

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини является главным кандидатом на пост тренера сборной Италии по футболу.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что Федерация футбола Италии (FIGC) может выкупить долгосрочный контракт специалиста с российским клубом.

Ранее комиссар FIGC заявил, что Конте хочет вернуться в сборную Италии по футболу.