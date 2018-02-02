Итальянские СМИ назвали фаворита на пост главного тренера сборной страны по футболу

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини является главным кандидатом на пост тренера сборной Италии по футболу.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что Федерация футбола Италии (FIGC) может выкупить долгосрочный контракт специалиста с российским клубом.

Ранее комиссар FIGC заявил, что Конте хочет вернуться в сборную Италии по футболу.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru