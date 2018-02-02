Комиссар FIGC заявил, что Конте хочет вернуться в сборную Италии по футболу
«Манчини был в Риме, но мы не стали связываться. Конте, по всей видимости, хочет вновь возглавить сборную», — приводит слова Фаббричини Goal.
По его словам, ещё один кандидат — Карло Анчелотти — постоянно меняет своё решение.
Фаббричини отметил, что организации необходимо взвесить все за и против перед принятием решения.
Конте тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год и дошёл с командой до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года, где уступил Германии.
Ранее комиссар FIGC подтвердил, что Манчини — кандидат на пост главного тренера сборной Италии.