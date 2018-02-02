Комиссар FIGC заявил, что Конте хочет вернуться в сборную Италии по футболу

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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Италии Роберто Фаббричини, назначенный комиссаром Итальянской федерации футбола (FIGC), рассказал, как продвигаются переговоры с кандидатами на пост главного тренера сборной.

«Манчини был в Риме, но мы не стали связываться. Конте, по всей видимости, хочет вновь возглавить сборную», — приводит слова Фаббричини Goal.

По его словам, ещё один кандидат — Карло Анчелотти — постоянно меняет своё решение.

Фаббричини отметил, что организации необходимо взвесить все за и против перед принятием решения.

Конте тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год и дошёл с командой до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года, где уступил Германии.

Ранее комиссар FIGC подтвердил, что Манчини — кандидат на пост главного тренера сборной Италии.

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