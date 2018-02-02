Комиссар FIGH подтвердил, что Манчини — кандидат на пост главного тренера сборной Италии

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Италии Роберто Фаббричини, назначены комиссаром Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщил имена специалистов, которые могут возглавить сборную Италии.

«Имена вы уже и сами знаете: Антонио Конте, Карло Анчелотти, Клаудио Раньери и Роберто Манчини», — проводит слова Фаббричини Football Itallia.

Помощник Фаббричини Алессандро Костакурта отметил, что вскоре необходимо начинать переговоры со специалистами.

«Мы не торопимся по этому поводу, но хотелось бы закрыть этот вопрос как можно скорее. Что касается имён, то вы о них слышали. Некоторые из кандидатов во время игровой карьеры провели со мной много матчей. Манчини — один из них. Что касается Конте, то он сотворил чудо на прошлом Евро». — добавил Костакурта.

Ранее президент «Зенита» заявил, что спокойно относится к слухам о возможном уходе Манчини.