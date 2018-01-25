Президент «Зенита» спокойно относится к слухам о возможном уходе Манчини

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что спокойно относится к слухам о возможном уходе из клуба главного тренера Роберто Манчини.

«Спокойно отношусь к разговорам об уходе Манчини. Футбола без слухов не бывает, это его неотъемлемая часть. Чем больше слухов, тем больше недовольства, тем популярнее становится футбол», — приводит слова Фурсенко ТАСС.

Контракт Манчини с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Наполи» может сменить Манчини в «Зените».