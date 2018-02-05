Стало известно, сколько российских спортсменов примут участие в церемонии открытия ОИ-2018
- Reuters
«С учётом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие ещё не прибыли в Пхёнчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70—75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», — говорится в пресс-релизе Олимпийского комитета России.
Ранее сообщалось, что российские лыжники и биатлонисты не примут участие в церемонии открытия ОИ-2018.