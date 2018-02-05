Стало известно, сколько российских спортсменов примут участие в церемонии открытия ОИ-2018

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В штабе российской делегации на Олимпиаде в Пхёнчхане рассказали, сколько спортсменов примут участие в торжественной церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года.
Стало известно, сколько российских спортсменов примут участие в церемонии открытия ОИ-2018
  • Reuters

«С учётом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие ещё не прибыли в Пхёнчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70—75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», — говорится в пресс-релизе Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что российские лыжники и биатлонисты не примут участие в церемонии открытия ОИ-2018.

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