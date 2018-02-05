Тарасова: могу правую руку дать на отсечение, что Столбова и Букин чисты

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, какие сложности приходится преодолевать российским спортсменам перед стартом зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Каждый день узнаём новости, в спорте надо всегда преодолевать. Едем на Олимпиаду для того, чтобы следующее поколение уже не знало наших проблем и выступало под своим флагом», — рассказала Тарасова.

Она отметила, что всегда была уверена в чистоте российских спортсменов от допинга.

«Могу правую руку дать на отсечение, что Ксения Столбова и Иван Букин чисты», — добавила заслуженный тренер.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018 Фигурное катание
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru