Тарасова: могу правую руку дать на отсечение, что Столбова и Букин чисты
«Каждый день узнаём новости, в спорте надо всегда преодолевать. Едем на Олимпиаду для того, чтобы следующее поколение уже не знало наших проблем и выступало под своим флагом», — рассказала Тарасова.
Она отметила, что всегда была уверена в чистоте российских спортсменов от допинга.
«Могу правую руку дать на отсечение, что Ксения Столбова и Иван Букин чисты», — добавила заслуженный тренер.
Ранее сообщалось, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.