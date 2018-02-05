Дацюк о подготовке к ОИ: к тренировкам приступим уже в самолёте

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк рассказал о том, как проходит тренировочный сбор национальной команды перед зимними Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане.

«Настроение хорошее, хорошо потренировались. Травмы состав не ослабили, всё нормально. Есть время всё залечить. Будем бороться за олимпийское золото. До первого официального матча ещё десять дней, так что игра с Южной Кореей нам необходима. Мы подходим к пику формы. К тренировкам приступим уже в самолёте», — рассказал Дацюк.

В рамках подготовки к Олимпиаде сборная России провела два контрольных матча — с национальной командой Белоруссии и московским «Спартаком». До старта Игр-2018 подопечные Олега Знарка проведут ещё одну игру 10 февраля против сборной Южной Кореи.

Олимпийский хоккейный турнир среди мужских команд пройдёт с 14 по 25 февраля.

Ранее в Федерации хоккея России прокомментировали срыв тренировки женской сборной России по хоккею офицерами WADA.