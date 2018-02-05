В ФХР прокомментировали срыв тренировки женской сборной России по хоккею офицерами WADA

Федерация хоккея России (ФХР) строго следит за выполнением всех правил Всемирного антидопингового агентства (WADA) и регламента Международного олимпийского комитета (МОК) во всех сборных нашей страны.

«Сборная России в настоящий момент находится в корейском городе Каннын, где проходит плановую подготовку к олимпийскому турниру. В команде спокойная рабочая обстановка», — сообщили в пресс-службе национальной команды.

Ранее главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков сообщил о срыве тренировочного занятия в связи с прибытием допинг-офицеров WADA.