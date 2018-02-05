Допинг-офицеры сорвали тренировку женской сборной России по хоккею

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Главный тренер Алексей Чистяков сообщил о срыве тренировочного занятия женской сборной России по хоккею в связи с прибытием допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Допинг-офицеры сорвали тренировку женской сборной России по хоккею
  • Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков
  • РИА Новости

«У сборной был тяжёлый переезд, так как затянулась выдача багажа. Не успели на вечернюю тренировку. Занятие пришлось проводить в усечённом составе, так как половину сборной забрали допинг-офицеры, девчонки просто не успели вернуться к началу тренировки», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что российская команда хочет доказать свою конкурентоспособность, учитывая сложившиеся обстоятельства. 

«В сложившейся политической ситуации хочется показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив», — заявил тренер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила проверить членов Международного олимпийского комитета (МОК) на допинг.

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