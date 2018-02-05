Аргентинский футболист угрожал тренеру пистолетом
Футболист клуба «Эскуэла Президенте Рока» Цезарь Пагани угрожал пистолетом главному тренеру команды Кристиану Нейре.
Футболист требовал от тренера место в стартовом составе.
«Я работаю в этом клубе более 45 лет, но ничего подобного со мной никогда не случалось», — приводит слова тренера AS.
Нейра решил уйти в отставку после данного инцидента.
Полиция начала расследование.
Ранее Алиса Казьмина, жена Андрея Аршавина, угрожала стюардессе судом.
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