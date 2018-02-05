Футболист Кудряшов подал в РФС заявление о взыскании долгов с «Ростова»
Председатель палаты по разрешению споров Виктор Березов подтвердил эту информацию, сообщает «Спорт-Экспресс».
Однако он не стал комментировать слухи о сумме задолженности футболисту. По информации некоторых СМИ, «Ростов» должен выплатить Кудряшову около €200 тыс.
Заседание палаты РФС состоится в течение двух недель.
Ранее Березов выразил мнение, что клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» может быть объявлен банкротом из-за отказа погашать задолженности по зарплате перед бывшими игроками и тренерами команды.