Футболист Кудряшов подал в РФС заявление о взыскании долгов с «Ростова»

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Защитник казанского «Рубина» Фёдор Кудряшов подал в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) заявление о взыскании долгов со своего бывшего клуба «Ростов».

Председатель палаты по разрешению споров Виктор Березов подтвердил эту информацию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Однако он не стал комментировать слухи о сумме задолженности футболисту. По информации некоторых СМИ, «Ростов» должен выплатить Кудряшову около €200 тыс.

Заседание палаты РФС состоится в течение двух недель.

Ранее Березов выразил мнение, что клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» может быть объявлен банкротом из-за отказа погашать задолженности по зарплате перед бывшими игроками и тренерами команды.

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