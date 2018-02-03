В РФС не исключают, что «Кубань» может быть объявлена банкротом

Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов выразил мнение, что клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» может быть объявлен банкротом из-за отказа погашать задолженности по зарплате перед бывшими игроками и тренерами команды.

«Вероятность, что клуб может быть объявлен банкротом, есть. Всё зависит от руководства «Кубани». К компетенции палаты это не относится», — цитирует представителя РФС «Чемпионат».

Также Березов отметил, что в ближайший понедельник, 5 февраля, палата по разрешению споров РФС назначит очередное заседание по делу «Кубани», по результатам которого с клуба могут быть сняты турнирные очки.

Ранее сообщалось, что РФС отложил принятие решения по делу о невыплате «Кубанью» задолженности по заработной плате перед бывшим тренером команды Даном Петреску.