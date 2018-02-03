В РФС не исключают, что «Кубань» может быть объявлена банкротом

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Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Березов выразил мнение, что клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Кубань» может быть объявлен банкротом из-за отказа погашать задолженности по зарплате перед бывшими игроками и тренерами команды.

«Вероятность, что клуб может быть объявлен банкротом, есть. Всё зависит от руководства «Кубани». К компетенции палаты это не относится», — цитирует представителя РФС «Чемпионат».

Также Березов отметил, что в ближайший понедельник, 5 февраля, палата по разрешению споров РФС назначит очередное заседание по делу «Кубани», по результатам которого с клуба могут быть сняты турнирные очки.

Ранее сообщалось, что РФС отложил принятие решения по делу о невыплате «Кубанью» задолженности по заработной плате перед бывшим тренером команды Даном Петреску.

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