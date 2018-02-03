В РФС не исключают, что «Кубань» может быть объявлена банкротом
«Вероятность, что клуб может быть объявлен банкротом, есть. Всё зависит от руководства «Кубани». К компетенции палаты это не относится», — цитирует представителя РФС «Чемпионат».
Также Березов отметил, что в ближайший понедельник, 5 февраля, палата по разрешению споров РФС назначит очередное заседание по делу «Кубани», по результатам которого с клуба могут быть сняты турнирные очки.
Ранее сообщалось, что РФС отложил принятие решения по делу о невыплате «Кубанью» задолженности по заработной плате перед бывшим тренером команды Даном Петреску.