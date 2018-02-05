Вернблум «отправил» молодого футболиста ЦСКА работать в супермаркете

Полузащитник московского ЦСКА Наияр Тикнизян рассказал, как шведский одноклубник Понтус Вернблум «отправил» его работать в супермаркете.

«Однажды на тренировке Вернблум даже «отправил» меня работать в супермаркет», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».

18-летний футболист объяснил, почему швед так высказался в его адрес.

«После неудачного игрового отрезка сказал, дескать, на поле я ничего не умею, так что лучше сменить профессию», — отметил Тикнизян.

Ранее сообщалось, что шведский футбольный клуб «Гётеборг» ведёт переговоры с российским ЦСКА о трансфере 31-летнего полузащитника Понтуса Вернблума.