Вернблум «отправил» молодого футболиста ЦСКА работать в супермаркете
«Однажды на тренировке Вернблум даже «отправил» меня работать в супермаркет», — цитирует Тикнизяна «Матч ТВ».
18-летний футболист объяснил, почему швед так высказался в его адрес.
«После неудачного игрового отрезка сказал, дескать, на поле я ничего не умею, так что лучше сменить профессию», — отметил Тикнизян.
Ранее сообщалось, что шведский футбольный клуб «Гётеборг» ведёт переговоры с российским ЦСКА о трансфере 31-летнего полузащитника Понтуса Вернблума.