СМИ: «Гётеборг» ведёт переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника Вернблума

Шведский футбольный клуб «Гётеборг» ведёт переговоры с российским ЦСКА по трансферу 31-летнего полузащитника Понтуса Вернблума.

Об этом сообщает шведское издание Fotbollskanalen со ссылкой на спортивного директора «Гётеборга» Матса Грена.

По словам функционера, клубы уже наладили диалог, но окончательное решение относительно своего будущего будет принимать сам Понтус.

Свою профессиональную карьеру Вернблум начинал именно в «Гётеборге», цвета которого он защищал в период с 2004 по 2009 год. За ЦСКА полузащитник выступает с января 2012 года, с армейцами он трижды выигрывал чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в сезоне-2017/18 нападение ЦСКА держится во многом на Вернблуме.