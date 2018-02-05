Милонов предлагает вывесить флаги на домах во время ОИ-2018 в знак поддержки российских спортсменов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает Национальному Олимпийскому комитету России обратиться к согражданам и призвать их поддержать российскую сборную, вывесив государственные флаги на своих домах во время проведения зимней Олимпиады.

«Я предлагаю Национальному Олимпийскому комитету (НОК) выступить с официальным призывом к согражданам — вывесить на своём жилье в дни Олимпиады российский триколор в знак поддержки и солидарности с атлетами», — цитирует РИА Новости Милонова.

Он уточнил, что письмо с предложением отправлено в НОК 5 февраля.

Ранее сообщалось, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.