Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций по футболу

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Сборная Марокко стала победителем пятого в истории чемпионата африканских наций по футболу.

В финале турнира марокканцы разгромили команду Нигерии со счётом 4:0.

Дубль оформил Закария Хадраф (45-я и 64-я минуты), также забитыми мячами отметились Валид Эль-Карти (61-я минута) и Аюб Эль-Кааби (73-я минута).

Для Марокко этот трофей стал первым в истории турнира. Третье место заняли представители Судана.

Ранее сообщалось, что эквадорский футболист Нобоа ел снег в первый день в России.

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