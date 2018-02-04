Эквадорский футболист Нобоа ел снег в первый день в России

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа поделился воспоминаниями о первом дне, проведённом в России.

«Когда самолет пошёл на посадку, вокруг все стали утепляться: куртки, шарфы, шапки — а на мне лёгкое пальто, в котором я из Эквадора уехал. Вышли на трап, и мне стало страшно — там минус 25 градусов, темень и сплошной снег вокруг», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

Футболист также объяснил, почему он решил съесть снег.

«Никогда в жизни не видел снег! Я представил, какой он на вкус, а потом решил: «Пока не попробую, не успокоюсь». И попробовал», — вспомнил Нобоа.

После поедания снега эквадорец слёг с ангиной.

Ранее португальский защитник «Фенербахче» Луиш Нету, арендованный у санкт-петербургского «Зенита», рассказал о жизни в России.