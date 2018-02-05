СМИ: «Зенит» и «Краснодар» проведут новый раунд переговоров по переходу Шатова 5 февраля
Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» проведут новый раунд переговоров по переходу полузащитника Олега Шатова 5 февраля.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Речь идёт об аренде до конца сезона с последующим выкупом. В настоящий момент стороны не могут договориться о сумме компенсации.
«Зенит» намерен выручить €8,5 млн, «Краснодар» готов заплатить €5 млн.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» арендует Шатова у «Зенита».
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