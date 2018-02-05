СМИ: «Зенит» и «Краснодар» проведут новый раунд переговоров по переходу Шатова 5 февраля

Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» проведут новый раунд переговоров по переходу полузащитника Олега Шатова 5 февраля.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Речь идёт об аренде до конца сезона с последующим выкупом. В настоящий момент стороны не могут договориться о сумме компенсации.

«Зенит» намерен выручить €8,5 млн, «Краснодар» готов заплатить €5 млн.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» арендует Шатова у «Зенита».