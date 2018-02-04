Кононова одержала победу на «Русской зиме» в отсутствие Ласицкене

Легкоатлетка Евгения Кононова победила в прыжках в высоту на турнире «Русская зима», который проходит в Москве.

Спортсменка показала свой лучший результат в сезоне — с первой попытки она прыгнула на 1,88 м.

Татьяна Ермаченкова тоже взяла эту высоту, но со второго раза, и стала второй. На третьей позиции расположилась Екатерина Степанова (1,85 м).

Мария Ласицкене пропустила соревнования в Москве. Ранее она прыгнула на 2,04 м.

Ранее сообщалось, что Лысенко и Ласицкене номинированы на звание лучших легкоатлетов Европы в январе.