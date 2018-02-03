Лысенко и Ласицкене номинированы на звание лучших легкоатлетов Европы в январе

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене и Данил Лысенко номинированы на звание лучших легкоатлетов Европы в январе.

Об этом сообщает официальный сайт Европейской ассоциации лёгкой атлетики (EAA).

Конкуренцию Ласицкене составят бегуньи Фил Хили (Ирландия), Лора Мьюр (Великобритания), Татьяна Пинту (Германия) и Алина Талай (Белоруссия).

Лысенко поборется за звание с Петром Свободой (Чехия), Карстеном Вархольмом (Норвегия), Рено Лавиллени (Франция) и Томашем Станеком (Чехия).

Победители станут известны по результатам голосования болельщиков в социальных сетях. Оно продлится до 6 февраля.

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявку Шкуренёва на выступление в международных соревнованиях под нейтральным флагом.